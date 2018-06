Mutirão recolhe quase 100 toneladas de lixo na favela da Mangueira, no Rio

SÃO PAULO - Um mutirão de limpeza da Comlurb removeu cerca de 98 toneladas de resíduos, na comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio, entre terça-feira, 20, e quarta-feira, 21.

Nesta manhã, uma equipe de 40 garis concluiu o trabalho de remoção dos resíduos das encostas no local conhecido como "Buraco Quente".

Na quinta-feira, 22, mais trinta garis e dez trabalhadores comunitários continuarão o trabalho de limpeza no antigo prédio do IBGE, ocupado irregularmente. A limpeza no edifício teve início hoje.

São utilizadas ferramentas manuais, cestos para recolher o lixo, uma pá mecânica e dois caminhões basculantes da Comlurb. A previsão é de que os trabalhos continuem por mais três dias. Os trabalhos são supervisionas pelo Batalhão de Operações Policiais (Bope).

Rocinha. Uma equipe formada por seis garis da Comlurb e seis trabalhadores comunitários realiza uma limpeza no valão da localidade Esperança desde ontem, na Rocinha, na zona sul da cidade. A Companhia informa que já foram realizados 70% do trabalho e a previsão de encerramento da operação é amanhã.