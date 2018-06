Nº de casais sem filhos cresce 33% em 9 anos

Os dados da Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgados pelo IBGE, ainda mostram o aumento da proporção de casais sem filhos e a contínua queda do número de filhos por mulher, que chegou a 1,77 em 2013. Houve uma redução de 26% em relação à taxa de fecundidade de 2,39 filhos por mulher registrada em 2000. A proporção de casais que optaram por não ter filhos ou adiaram a decisão subiu de 14,6% para 19,4% em nove anos, entre 2004 e 2013, um aumento de 33%.

A proporção de casais com filhos caiu de 50,9%, em 2004, para 43,9% em 2013. A escolaridade está diretamente ligada à ausência de filhos. Entre as mulheres com até sete anos de estudos, 21,6% não têm filhos. A proporção mais que dobra entre as que têm oito anos ou mais de estudos, para 44,2%.