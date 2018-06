Nº de desabrigados por causa das chuvas começa a cair no RS

PORTO ALEGRE - O número de desabrigados pela enchente da bacia do Rio Uruguai baixou para 18.391 nesta terça-feira, depois de ter chegado a mais de 20 mil na segunda-feira, segundo levantamento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A situação foi provocada pelas chuvas torrenciais no período de 23 a 30 de junho na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina.

Desde então a água está descendo pelo rio em direção à foz e inundando cidades das áreas mais baixas na fronteira com a Argentina. Nos últimos dias, chegou a Uruguaiana e Barra do Quaraí, últimos municípios ao sul do Estado. Como não deve haver chuva pelo menos até o fim de semana, abriu-se a perspectiva de que todos os desalojados possam voltar para suas casas nos próximos dias.

Em São Borja, o número de desabrigados caiu de 2.900 para 800 de segunda-feira para terça-feira. Em Itaqui ainda houve aumento, no mesmo período, de 9.810 para 10.799 desabrigados. E em Uruguaiana a situação ficou quase estabilizada, com 6.000 pessoas fora de suas casas na segunda-feira e 6.072 nesta terça-feira. O Estado tem dois municípios em estado de calamidade pública e 126 em situação de emergência.