Nº deve aumentar com nova central de atendimento O número de guinchamentos tende a aumentar a partir de janeiro, quando começa a funcionar a nova central de atendimento da CET. Desde 2004, reclamações e denúncias têm de ser feitas para o telefone 156, da Prefeitura. Sem número próprio, a resposta no atendimento ficou mais demorada. Atualmente, o 156 recebe 1,4 mil ligações por dia destinadas à CET. Com o novo número, o 118, a expectativa é que as chamadas saltem para 20 mil diárias. "O serviço ficará mais ágil e as pessoas vão denunciar mais", diz Alfredo Coletti, diretor do Sindicato dos Marronzinhos.