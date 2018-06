Na África, Dilma quer combinar agenda para G20

A intenção é que, mesmo que não haja uma concordância total, o Ibas possa ter uma posição comum para pressionar, especialmente os governos europeus, a tomarem medidas para solucionar a crise financeira. Na reunião com os demais presidentes, Dilma deve voltar ao tema do risco que as economias emergentes correm por conta da crise. "O primeiro item na agenda é, sem dúvida, a crise e a participação dos três países no G20", informou a embaixadora Maria Edileuza Fontinele Reis, subsecretaria de políticas do Itamaraty.

Dilma deve chegar a Pretória na tarde de segunda-feira. Na terça, participa de reunião bilateral com o presidente sul-africano e, à tarde, da plenária do Ibas. Depois do jantar oferecido por Zuma a seus colegas, Dilma fará a segunda parte da viagem, com visitas a Moçambique e Angola.

Países de língua portuguesa, ambos são de interesse estratégico para o Brasil, especialmente por conta das obras de infraestrutura e da exploração de minérios e petróleo, em que há um envolvimento crescente de empresas brasileiras. Dilma volta ao Brasil na quinta-feira.