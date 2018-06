Na Argentina, tornado deixa 10 pessoas mortas e várias feridas

"Nunca vimos nada assim antes!". A frase foi pronunciada na manhã desta terça-feira, 8, por Orlando Walfart, prefeito de San Pedro, na província de Misiones, no Nordeste da Argentina, ao ver o cenário de destruição provocado por um tornado que arrasou o pequeno município, de menos de 20 mil habitantes.

A cidade registra 10 mortes por causa do tornado, a maioria crianças. Além disso, 51 pessoas ficaram feridas - 18 em estado grave. Os feridos foram transportados para hospitais da cidade de Eldorado.

A tempestade começou após as 22 horas de segunda-feira e atingiu a cidade ao longo da madrugada desta terça-feira. San Pedro, localizada no nordeste da província de Misiones, no Nordeste da Argentina, próxima à fronteira do Paraná e Santa Catarina, é uma humilde região agrícola.

Segundo Walfart, no meio do tornado, os fortes ventos arrancaram um bebê dos braços de sua mãe. As testemunhas indicaram que o tornado carregou animais, além de derrubar árvores e postes de luz.

"Uma catástrofe" foi a definição do ministro da Saúde, Juan Manzur, que viajou para San Pedro, para coordenar pessoalmente os trabalhos de assistência à população da arrasada cidade. Manzur sustentou que a faixa de destruição do tornado oscilou entre 100 e 200 metros de largura.

Cento e vinte famílias perderam suas casas. Diversas famílias da região são compostas por lavradores brasileiros que residem há anos do lado argentino da fronteira e seus descendentes.

O tornado - que derrubou torres de alta tensão - também destruiu o centro de saúde de um dos distritos de San Pedro, Colônia Santa Rosa. As testemunhas, em declarações aos canais de TV e estações de rádio de Misiones, indicaram que o centro, inaugurado há três anos, havia sido totalmente "apagado do mapa". Segundo eles, o terreno do centro de saúde "parecia um baldio".