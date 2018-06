Na avenida, Acadêmicos do Tucuruvi não empolga Sem empolgar muito o público, a Acadêmicos do Tucuruvi passa pela avenida do Anhembi desfilando seu enredo que fala sobre a importância da renovação. O carro abre-alas, ainda que bastante colorido, tinha pouco movimento, e, estático, não emocionou as pessoas quando a escola entrou na avenida. Às 4h, o Sambódromo de São Paulo permanece bastante cheio.