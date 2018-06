Na Bahia, dois candidatos de Lula duelam na TV

Wagner, líder nas pesquisas eleitorais no Estado, porém, não deu chance ao adversário, terceiro nos levantamentos, atrás do ex-governador Paulo Souto (DEM). Já no primeiro dia de propaganda política na TV, a campanha petista lançou mão de um longo depoimento de Lula em favor do governador.

A Geddel restou apresentar trechos de discursos gravados de Lula e partir para o ataque contra Wagner. Em trecho do programa do PMDB, a apresentadora diz: "A Bahia tem sorte de ter dois candidatos da base aliada de Lula, que apoiam a candidatura de Dilma. Um deles trabalha com rapidez e eficiência, enquanto o outro...".

Amanhã, Lula fará um comício na Praça Castro Alves, em Salvador, ao lado de Wagner e Dilma. A equipe de Geddel anuncia a vinda da presidenciável para um comício em setembro.