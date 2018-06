Na Bahia, feridos por fogos continuam internados Doze feridos por fogos de artifício na festa de réveillon de Salinas da Margarida, 270 quilômetros a oeste de Salvador, continuam internados no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado (HGE), na capital baiana. Segundo o diretor-geral do hospital, André Luciano Andrade, as vítimas têm quadro clínico estável, mas precisam ser monitoradas pelo menos até amanhã. O risco é de desidratação ou infecções causadas pela perda da resistência da pele.