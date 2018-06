Na Câmara, distribuição é feita por sorteio Para acabar com a disputa envolvendo suspeitas de negociatas e até de cobrança de comissão em dinheiro para a cessão do espaço, a Câmara instituiu, em 2006, o sistema de sorteio para a distribuição dos gabinetes. O esquema, no entanto, garante algumas prioridades. Ex-presidentes da Câmara não entram no sorteio e têm gabinetes especiais - maiores e mais próximos do plenário e do Salão Verde, espaços nobres do prédio do Congresso.