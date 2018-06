Na Câmara, dizia ser ignorado pelo governo

Nos bastidores, Gastão e outros integrantes da comissão queixavam-se de que o plano não havia entrado na agenda do Planalto. No Congresso, a avaliação é de que o PNE não era - e nem é - assunto prioritário e caminha à margem do Executivo.

Enviado ao Congresso no apagar das luzes do governo Lula, o PNE estabelece 10 diretrizes e 20 metas para serem cumpridas na área até 2020, como a ampliação do investimento público em educação dos atuais 5% para 7% do PIB. Em sua passagem pela comissão, Gastão ouviu secretários estaduais de Educação, governadores e especialistas na tentativa de construir um consenso em torno do texto.