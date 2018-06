Na Câmara há 20 anos, petista tem irmãos deputados Há 20 anos na Câmara e um dos políticos com maior influência na zona sul de São Paulo, Arselino Tatto (PT) está no sexto mandato. Durante a gestão da prefeita Marta Suplicy (2001- 2004), foi o líder de governo na Casa e conseguiu articular uma base governista com mais de 40 vereadores. Entre 2005 e 2008, Tatto liderou a bancada do PT e fez oposição ao governo Gilberto Kassab (DEM). Seus dois irmãos também são políticos: Ênio Tatto é deputado estadual e Jilmar Tatto, deputado federal.