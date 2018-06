Na Costa Rica, Lula faz homenagem a vítimas do voo 447

Em Paris, um ato ecumênico inter-religioso em homenagem às vítimas do voo AF 447 da Air France, desaparecido na noite do domingo, 31, quando sobrevoava o Oceano Atlântico, foi realizado nesta quarta-feira, 3, na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A cerimônia lembrou as 228 pessoas a bordo do Airbus, que ia do Rio de Janeiro à capital francesa.

O ato, preparado pela companhia aérea para as famílias dos passageiros, teve a presença de líderes franceses de várias religiões, como o cardeal André Vingt-Trois, Arcebispo de Paris, o Grande Rabino Haïm Korsia, capelão Israelita do ar, Mohammed Moussaoui, presidente do Conselho Francês do Culto Muçulmano e outros. O presidente francês Nicolas Sarkozy, sua esposa, Carla Bruni, o primeiro-ministro francês, François Fillon e o ex-presidente Jacques Chirac também participam do culto.

A celebração foi feita em três línguas - português, francês e inglês. Segundo informações da rádio CBN, no início do ato, foi lida uma mensagem do papa Bento XVI expressando suas condolências aos familiares das vítimas. O Arcebispo de Paris também citou uma passagem da obra O pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, escritor e aviador também desaparecido por conta de um acidente aéreo no mar.