Na CPI, Jefferson já revelava a razão para fome de cargos Por que no Brasil os partidos vivem num clima beligerante por causa das nomeações para cargos importantes? A resposta mais clara - embora não completa - parece ainda ser a do ex-deputado Roberto Jefferson (RJ), presidente do PTB, durante depoimento à CPI dos Correios, no dia 30 de junho de 2005. Indagado pela então deputada e ex-juíza Denise Frossard (RJ) sobre a importância das nomeações, Jefferson, que era padrinho de vários diretores dos Correios, afirmou que essa era uma forma de os partidos captarem dinheiro. Não que recebessem os valores das empresas públicas onde tinham seus homens-chaves, mas pelas facilidades que as nomeações ofereciam no contato com empresas privadas.