Na crise, governo do Rio vai investir em comunicação Em meio à pior política enfrentada pelo governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), o governo do Rio abre hoje as propostas para a concorrência que vai definir a contratação de empresa que prestará serviços de assessoria de imprensa e relações públicas. O valor máximo do contrato estipulado pelo edital é de R$ 18 milhões. Atualmente, a FSB Comunicações lidera um grupo de seis empresas responsáveis pela comunicação social do Palácio Guanabara. O custo anual do serviço é de R$ 7,8 milhões, mas não inclui alguns dos itens previstos no edital.