Na era virtual, uma posse ''tuitada''

Ela abalou. Dilma Rousseff, trabalhada no laquê - cabelos by Celso Kamura - e nas pérolas de brincos, pulseira, colar e na cor discreta do tailleur (cortesia da estilista gaúcha Luisa Stadtlander), tomou posse em Brasília e foi o tópico mais comentado do Twitter no mundo. À tarde, apenas com a tagline #possedilma, pipocavam na tela 30 novos tweets por minuto, repercutindo do corte e reflexos aloirados do cabelo ao repertório da banda militar Dragões da Independência - a multidão que assistia à posse cantou junto os axés de Ivete Sangalo, Claudia Leitte e as canções de Roberto Carlos. Da internet, os analistas amadores decretavam que aquilo já havia virado micareta.

Entre frases de apoio e a emoção de eleitores e simpatizantes, os usuários viram delicadeza nas palavras do (longo) discurso da presidente eleita quando citou a fala de Riobaldo, personagem de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa ("A vida...o que ela quer da gente é coragem"); o sisudo tailleur azul-marinho da filha Paula Rousseff, ao lado da mãe no Rolls Royce que as levou até o pé da rampa do Planalto. Os tuiteiros também fizeram graça das gafes do dia - e a maior das gafes, no Twitter, foi a presença de José Sarney na cerimônia de posse no Congresso: durante a execução do Hino Nacional, o microfone do presidente do Senado permaneceu ligado. As desafinadas renderam uma saraivada de comentários.

Humoristas e famosos acompanharam a posse. Rafinha Bastos, apresentador do CQC, falou do "charme de trator agrícola" da presidente ao descer a rampa. Fernanda Takai, convidada para abrir o show da posse, comemorava: "chegou a vez de uma mulherzona, né?" Foi elogiada n o Twitter. O apresentador Luciano Huck desejou sorte: "que Deus te ilumine, @dilmabr. Que você leve este país para o caminho do bem". O estilista Alexandre Herchcovitch ouviu e não gostou do discurso."Não citou os gays quando falou de liberdade!". A atriz Betty Lago estava mais de olho na ética que na estética. Tuitou: "o Brasil está na moda mas é cafona" (horas antes de se ouvir, em Brasília, o hino do Corinthians, enquanto Lula se despedia do poder). Foi retuitada e criticada.

Musa. Mas a grande sensação foi Marcela, mulher de Michel Temer, 43 anos mais nova que ele. A vice primeira-dama fez pose de deusa romana em seu conjunto de blusa marrom, ombro à mostra e trança loura (que alguns julgaram ser aplique). Subiu a rampa com o marido e ao topo: a musa instantânea foi o 3.º tópico em comentários do mundo. "Essa aí não honra o nome "Palácio do Jaburu"", decretaram os tuiteiros.

O QUE OS POLÍTICOS TUITARAM

Alexandre Padilha, ministro (@padilhando)

"Discurso de @dilmabr: aplaudi qdo falou de crescimento e combate a pobreza, chorei nas menções a ditadura e GRITEI MESMO qdo falou do SUS !!!"

Fernando Pimentel, ministro (@pimentelminas)

"A posse da Presidenta Dilma consolida a trajetória do Brasil rumo ao desenvolvimento sustentável e justo! Viva o sábio povo brasileiro!!"

ACM Neto, senador (@ACMnetoMOBILIZA)

"Desejar sorte à presidente e virar as costas nesse momento, seria não ser coerente com as palavras ou negar o desejo de progresso ao Brasil."

Marina Silva, senadora (@silva_marina)

"Na posse, Dilma reafirmou os históricos compromissos do PT com educação, saúde e combate à miséria. A novidade ficou para o meio ambiente"

"À presidenta (como ela gosta de ser chamada) Dilma Rousseff, meus votos de um bom governo"

Cesar Maia, ex-prefeito do Rio (@cesarmaia)

"Déficit fiscal, desequilíbrio externo, inflação crescente. Segura Dilma. "E agora José?

A festa acabou.........E agora José?""

Manuela d "Ávila, deputada federal (@deputadamanuela)

"Essa mesa da Câmara dos Deputados, que nunca teve uma mulher na sua composição, tem agora sentada a primeira Mulher presidente do Brasil"

"Desejo muito sucesso aos ministros e ministras. São parte fundamental para Dilma colocar em prática o discurso"

PT Nacional (@ptnacional)

"OBRIGADO MILITANCIA!

A tag #posseDILMA em primeiro lugar no TT MUNDIAL. Uma verdadeira HOMENAGEM a Dilma presidenta do Brasil"

Aloysio Nunes, senador (@Aloysio_Nunes)

"Desejo felicidades à presidente @dilmabr. Cumprirei meu dever na oposição. Sem adjetivos: oposição mesmo"