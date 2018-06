Na Grande Rio, Guga Kuerten desfila sobre taça Gustavo Kuerten saiu pela Acadêmicos do Grande Rio num carro com o formato de uma taça. O tenista catarinense foi convidado porque a escola fala das lendas e da cultura de Florianópolis. Guga contou que ficou muito triste quando soube do incêndio que destruiu os oito carros alegóricos da Grande Rio e mais três mil fantasias. O acidente ocorreu no dia 7 de fevereiro.