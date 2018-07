Na Itália, Marta assina parceria A prefeita Marta Suplicy (PT) assinou hoje, em Turim, um acordo de cooperação técnica com a presidente da província italiana, Mercedes Bresso, que vai auxiliar na instalação de telecentros em São Paulo, além de colaborar na recuperação da região central da cidade. Segundo a assessoria da prefeita, o governo da província de Turim se comprometeu a buscar apoio entre os países da Comunidade Européia para o Plano de Inclusão Digital da prefeitura, que tem como objetivo dar à população acesso a computadores e Internet gratuita. Mercedes ainda vai divulgar a experiência para cidades com as quais mantém relações e ampliar as chances de parceria para São Paulo. Técnicos italianos vão ainda auxiliar na elaboração de um "macroprojeto", que vai apontar diagnóstico e propostas de intervenção. Para isso, deverá ser montado um escritório para conduzir o trabalho. O projeto desenvolvido pelos especialistas brasileiros e italianos será apresentado no Urban Forum, do Programa Hábitat, em Nairóbi, de 6 a 10 de maio de 2002. Segundo sua assessoria, Marta também vai convidar a comunidade italiana que vive na capital paulista a participar das atividades de recuperação, principalmente de bairros com maior concentração de imigrantes.