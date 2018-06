Na Marginal, caminhão tomba e causa lentidão O trânsito não deu folga ao paulistano ontem. Por volta das 16h, um caminhão frigorífico colidiu com um automóvel e tombou, interditando a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, a 300 metros da Ponte do Piqueri. Não houve vítimas nem derramamento de carga, mas o acidente provocou congestionamento - às 19h40, a capital registrava 34 km. Às 13h50, já eram 28 km, mas esse trânsito a Companhia de Engenharia de Tráfego atribuiu apenas ao excesso de veículos.