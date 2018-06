Na média das pesquisas, petista avança devagar

Menos de um terço do eleitorado sabe dizer espontaneamente em quem votará para presidente em outubro. Nessa fase inicial da campanha, flutuações da intenção de voto entre um instituto e outro são menos importantes do que as tendências dos candidatos ao longo do tempo.

Na média móvel das três últimas pesquisas, José Serra (PSDB) se mantém estável e Dilma Rousseff (PT) cresce lentamente: a diferença média entre ambos caiu dois pontos desde janeiro.