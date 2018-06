Na média das últimas pesquisas, Dilma vence no 1º turno

Na média das quatro pesquisas mais recentes, a petista Dilma Rousseff ainda teria votos suficientes para vencer a eleição presidencial no primeiro turno, com 55% dos votos válidos.

Entraram no cálculo da média duas pesquisas feitas pelo Datafolha, uma do Ibope e outra do Vox Populi, todas concluídas nos últimos quatro dias.

A média tem a vantagem de diluir eventuais pontos fora da curva em uma sequência de pesquisas, mas é mais lenta para detectar mudanças bruscas de tendência do eleitorado.

Hoje serão divulgados dois novos levantamentos, um do instituto Sensus, encomendado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), e outro do Ibope/Confederação Nacional da Indústria (CNI).