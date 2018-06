Na mira da Ficha Limpa, Roriz sai na frente no DF A corrida pelo governo do Distrito Federal, aplacado pelo chamado "mensalão do DEM", tem à frente um candidato que pode ser barrado pela Lei da Ficha Limpa. De acordo com a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada ontem, o ex-governador Joaquim Roriz (PSC) aparece em primeiro lugar, com 38% das intenções de voto.