Na mira do PMDB, rival de Sarney ganha Embratur O ex-deputado Flávio Dino (PC do B-MA) tomou posse ontem na presidência do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur) sob vigilância de três ministros do PMDB - Pedro Novais (Turismo), Nelson Jobim (Defesa) e Moreira Franco (Assuntos Estratégicos) -, além do líder do partido, Henrique Eduardo Alves (RN). Dino é ferrenho adversário da família Sarney, patrocinadora da nomeação de Novais. A presença dos ministros e do líder do PMDB na cerimônia foi vista como uma forma de demarcação de terreno.