Na publicidade, Conar funciona há 30 anos Há 30 anos os profissionais de propaganda e marketing criaram o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Desde o começo, a pauta dessa instituição privada, mantida com recursos dos associados, sem fins lucrativos e com 180 conselheiros voluntários, abre o debate com a sociedade civil e instituições públicas em defesa do que define por liberdade de expressão comercial.