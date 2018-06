Na Sé, monumento homenageia padroeiro de SP A estátua de São Paulo Apóstolo que aparece na foto principal desta página foi visitada por Carlos Beutel e seu grupo de "andarilhos noturnos" no último dia 2. Fica na frente da Catedral da Sé, na praça homônima, centro da capital. Inaugurada no domingo anterior, dia 28 de junho, pela Igreja Católica, ela relembra os 2 mil anos de nascimento do santo. A estátua de bronze, criada pelo escultor paulista Murilo Sá Toledo, mostra "a figura do apóstolo perplexo perante a voz que o interpela", conforme descreveu, na cerimônia de inauguração, d. Odilo Pedro Scherer, cardeal-arcebispo de São Paulo. Ele se referia à passagem bíblica em que Jesus fala com o santo, provocando sua conversão.