Na TV, candidata mostrou obra como exemplo Na campanha eleitoral, Dilma Rousseff exibiu o Conjunto Nova Conceição como exemplo do Minha Casa, Minha Vida. O programa mostrou crianças brincando e jogando futebol e moradores fazendo festa com a então candidata, que promete "mais 2 milhões de moradias" com o PAC 2. Dilma perguntou a uma moradora, Roberta Silva, o significado de estar ali e ouviu como resposta: "Eu não tenho nem palavras. Eu quero que as pessoas que não têm ainda (casa própria) sintam esse privilégio".