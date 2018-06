Na TV, Lula fará pronunciamento sobre eleições O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma cadeia nacional de rádio e televisão para esta noite, para falar sobre o processo eleitoral encerrado no domingo. O objetivo do presidente é comemorar a forma democrática com que transcorreram as eleições. A mensagem presidencial irá ao ar às 20 horas, mas até ontem à noite Lula ainda se dedicava a preparar o texto e não havia feito sua gravação. /TÂNIA MONTEIRO