Na TV, PC do B cita programa como trunfo

Acusado de usar o projeto Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, para turbinar o caixa e a carreira de políticos do partido, o PC do B vinculou a sigla à ação governamental ontem em programa partidário exibido em rede nacional de rádio e TV. Novo slogan, cenários e a imagem do ministro Orlando Silva reforçaram o vínculo, considerado normal pelo líder do partido na Câmara, Osmar Júnior (PI). Reportagens do Estado mostraram que recursos do projeto vão para entidades ligadas ao partido. O ministério nega.