Na última hora, Weslian cancela ida a debate na TV

A candidata ao governo do Distrito Federal, Weslian Roriz (PSC), cancelou ontem à noite sua participação no debate da Rede Bandeirantes, sob alegação de que a eleição local está se desenvolvendo "num clima de insegurança jurídica, de mentiras e de uma sistemática campanha difamatória contra Joaquim Roriz e seu grupo político".

Weslian disputa o segundo turno das eleições contra o petista Agnelo Queiroz. Após desistência de sua rival de comparecer ao debate, o candidato foi entrevistado pela TV Bandeirantes no horário reservado ao embate.

Em carta, a mulher do ex-governador Joaquim Roriz atribuiu sua ausência a "agressões gratuitas dos adversários", a "rapidez de todo esse processo político" e ao "reduzido tempo de preparo para um evento desse tipo". Líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-ministro do Esporte considerou "lamentável" a ausência de Weslian.

Agnelo Queiroz reafirmou seu compromisso em assumir a Secretaria de Saúde nos primeiros três meses de mandato para adotar "medidas emergenciais", como a instalação de unidades de pronto-atendimento.

O candidato disse que, caso seja eleito, criará uma secretaria especial encarregada de fazer "investigação rigorosa" de todos os órgãos públicos do governo. "Temos obrigação de verificar a situação de todos os contratos para permitir que o DF retome a sua credibilidade."

O petista também defendeu seu vice na chapa, o deputado federal Tadeu Filippelli (PMDB), ex-aliado de Joaquim Roriz. "Não tem contra ele uma única denúncia, um único processo, ele é ficha-limpa como eu."

Questionado, Agnelo considerou o aborto uma "violência contra a mulher". "Sou contra o aborto, sou médico, tenho um juramento em defesa à vida e na minha concepção familiar." No primeiro turno, ele obteve 48,41% dos votos válidos, contra 31,50% de Weslian Roriz.

PARA LEMBRAR

Candidata já é celebridade na internet

A participação de Weslian Roriz no debate da TV Globo, no dia 28, a transformou em celebridade na internet no dia seguinte. O seu nome ficou dias na lista dos assuntos mais comentados do Twitter. Cenas do debate, com suas respostas evasivas, foram parar no YouTube. Um dos filmes de maior sucesso no site é uma música que reúne os melhores momentos de Weslian no debate. Já foi visto por mais de 1,14 milhão de internautas. São fãs ansiosos por um novo debate.