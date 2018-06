Na véspera de Natal, 47 morreram em acidentes nas rodovias federais

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Na última sexta-feira, 24, véspera de Natal, 47 pessoas morreram em acidentes nos 66 mil km de rodovias federais do País. Segundo balanço da Polícia Federal Rodoviária (PRF), 575 ficaram feridos em 793 colisões.

Os policiais aplicaram 3.894 testes do bafômetro e 99 deram positivo. Destes motoristas, 56 acabaram detidos.

No Ceará, três integrantes de uma banda de forró que viajavam em um mesmo automóvel se envolveram em um acidente grave no km 11 da BR-116, região da Grande Fortaleza. Dois deles, que não usavam cinto de segurança, morreram na hora. O terceiro, que estavam com cinto, teve apenas lesões leves, segundo a PRF.