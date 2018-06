Na véspera do feriado, SP tem 105 quilômetros de lentidão O trânsito começou a ficar complicado em São Paulo na véspera do feriado prolongado de Páscoa. Às 17 horas desta quinta-feira, 5, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 105 quilômetros de lentidão nas vias da Capital, índice superior a média de 101 quilômetros para o horário. As Marginais do Tietê e do Pinheiros reuniam os piores pontos de congestionamento. Na pista expressa do Tietê havia 14,5 quilômetros de morosidade, entre a Rodovia Castelo Branco e a Rua Azurita, no sentido Ayrton Senna, e mais 6,9 quilômetros na pista local, da Ponte da Freguesia do Ó até a Castelo Branco. A Marginal do Pinheiros tinha 8,4 quilômetros de lentidão, na pista expressa, do Complexo Viário Alexandre Mackenzie até a Ponte Ary Torres, sentido Interlagos. O Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubens Berta e Mauro Guimarães, reunia 4,9 quilômetros de congestionamento, no sentido Santana, da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo.