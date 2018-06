Nacionalidade de homem encontrado em trem de pouso de avião segue desconhecida

PARIS- O corpo do homem encontrado no compartimento do trem de pouso de um Boeing 777-300 no domingo ainda não pôde ser identificado pelas autoridades da França. Sem documentos ou elementos que permitissem chegar ao seu nome, a nacionalidade do morto também é desconhecida.

O Ministério das Relações Exteriores da França informou ao Consulado-Geral do Brasil em Paris que o exame médico legal seria realizado entre quarta e quinta, o que deve permitir saber ao menos há quantos dias o passageiro clandestino morreu.

A informação possibilitará cruzar com o percurso realizado pelo avião nos últimos dias. Antes de realizar o voo São Paulo-Paris no sábado, o mesmo avião foi usado em outras rotas e uma fonte ouvida pelo Estado indicou que a vítima pode ter ingressado no avião em qualquer uma dessas etapas, e não necessariamente no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde o avião partiu em sua penúltima rota.

O último trajeto foi realizado dentro da França, entre os aeroportos de Roissy-Charles De Gaulle e Paris-Orly, onde a aeronave passaria por um programa de manutenção. Foi nessa última etapa que o corpo foi localizado.