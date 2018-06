NAÇÕES UNIDAS: cozinha internacional Utilidade pública: o espaço reúne só 43 lojas, a maioria de serviços. Necessidade pública: variedade é boa entre as 17 opções de alimentação Praia de paulista? Só se for para os ociosos. O Nações Unidas não abre aos sábados e domingos. Pequeno, tem apenas 42 lojas, a maioria de serviços. Mesmo assim, recebe 18 mil pessoas por dia. A maioria em busca da praça de alimentação, com 17 opções ao todo e boa variedade. Uma exclusividade é o Kosebasi, restaurante de comida mediterrânea turca, que tem unidades em Atenas e Nova York. Mas não dependa dos banheiros mal sinalizados e de cabines apertadas. Melhor usar o do vizinho D&D, ligado ao Nações Unidas por um corredor. Fundação: 12/1/2000 Área: 8.000m2 Lojas: 42 Salas de cinema: não tem Vagas: 3.600 Estacionamento: R$ 10 (1 hora) Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin Novo, 5509-1434. 7h/20h (fecha sáb. e dom.). www.snu.com.br