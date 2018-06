Namorada de Nem é transferida para penitenciária em Bangu

A namorada do ex-chefe do tráfico de drogas da Rocinha, Danúbia de Souza Rangel, de 27 anos, foi levada neste sábado, 26, para a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ela foi encontrada na tarde de sexta-feira, 25, por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em uma casa na Estrada da Gávea, a partir de denúncias anônimas. Danúbia foi encaminhada para a 15ª DP (Gávea), onde prestou esclarecimentos. Depois de ser ouvida, ela foi presa sob suspeita de associação para o tráfico de drogas. Às 9h30 de hoje, ela deixou a delegacia e passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML).

Antônio Bonfim Lopes, o Nem, foi preso no dia 10 deste mês em uma abordagem policial. Em seguida, uma operação de ocupação da comunidade apreendeu mais de cem armas. O traficante estava em Bangu 1, na zona oeste do Rio, mas foi transferido no dia 19 para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Na manhã de quinta-feira, 24, o traficante Robson Silva Alves Porto, apontado pela polícia como braço direito do Nem, foi preso por policiais civis em uma casa em Realengo, próximo à Vila Vintém. Robson é conhecido por ser violento e teria participado de torturas a moradores e esquartejamento na favela.