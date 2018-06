Namorada do DJ Theo Back tem quadro de saúde estável

RIO - É estável o estado de saúde de Camila Maria Rosa Arruda, de 25 anos, namorada do DJ Theo Back, que morreu na noite deste sábado, 19, provavelmente por intoxicação por gás. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a jovem chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascatinha com quadro de infecção. Os médicos conseguiram estabilizá-la e ela reagiu bem ao tratamento. Camila passa por exames e pode receber alta a qualquer momento.

Camila e Theo foram encontrados no banheiro de uma casa no bairro Madame Machado, em Itaipava. O caseiro sentiu o forte cheiro de gás e chamou a Polícia Militar e os bombeiros. Theo, filho do cineasta Sylvio Back, já estava morto. Camila foi levada para a UPA. A região de Itaipava não é abastecida com rede de gás natural. A 106ª Delegacia de Polícia abriu inquérito para investigar o caso e começa a ouvir testemunhas nesta segunda-feira, 21.