Namorada e amiga matam estudante depois de festa O estudante Edvaldo Francisco da Silva, 21 anos, foi assassinado em sua casa, na madrugada deste sábado, em Porto Ferreira, interior paulista depois de uma festa. A namorada da vítima, Simone Aparecida Pedro, 26 anos, e uma amiga dela, Lílian Damasceno Correa da Silva, 18, que moravam na residência de Edvaldo, confessaram o crime. As acusadas disseram à polícia que cometeram o crime porque apanhavam do estudante e já haviam sido ameaçadas de morte por ele. Segundo a Polícia Militar, o estudante saiu da festa para levar alguns amigos em casa e quando voltou as duas o mataram com tiros de revólver calibre 38, ainda na garagem da casa. Elas afirmaram que jogaram a arma usada no crime no rio Mogi Guaçu.