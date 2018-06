Namorado de empresária acusada de sequestrar idosa é preso no Rio

SÃO PAULO - Foi preso no fim da manhã desta quarta-feira, 20, o namorado e cúmplice da empresária Flávia Machado Pinheiro, de 36 anos, presa ontem por suspeita de extorquir e sequestrar uma idosa de 79 anos, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A vítima foi obrigada a sacar R$ 40 mil.

Segundo a polícia, José Paulo Nunes de Lima, de 44 anos, vulgo "Baiano", foi detido quando acompanhava a empresária Flávia Machado Pinheiro à Delegacia de Dedicação Integral ao Cidadão (DEDIC). Ao chegar, foi reconhecido pela vítima como um dos autores do crime.

José Paulo Nunes de Lima já tinha três anotações criminais pela prática do crime de receptação, além de uma anotação criminal pela prática do crime de roubo, pelo qual permaneceu preso por 12 anos na cidade de São Paulo.

A empresária e designer de moda foi presa após duas semanas de investigação. De acordo com a polícia, no início do mês Flávia sequestrou uma senhora na Rua Ministro Otávio Kelly. Ordenou que a vítima entrasse em um veículo, conduzindo-a até uma agência bancária localizada na Barra da Tijuca. Lá, Flávia se fez passar por filha da vítima e a obrigou a retirar um empréstimo no valor de R$ 40 mil.