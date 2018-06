Namorado de jovem morta é ameaçado Jacson Generoso, de 24 anos, namorado da estudante Thamires de Paiva Miranda, de 15, executada quarta-feira com três tiros depois de brigar com uma colega de escola, recebeu ameaças de morte. O rapaz, que estava com a jovem quando ela foi morta, saiu de casa e está escondido. Ontem, muito abalado, ele compareceu ao enterro da namorada. O principal suspeito do crime, Thiago Sacramento Santana, namorado da colega de Thamires, foi indiciado ontem por homicídio. Ele nega o crime.