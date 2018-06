'Não é atribuição do Inpe opinar sobre energia', diz Lobão

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, rebateu, nesta sexta-feira, 13, a declaração do pesquisador Osmar Pinto Junior, coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). "Não é atribuição do Inpe opinar sobre energia elétrica. Ele opina sobre fatos climáticos e nada mais", afirmou.

Pinto Junior disse na última quarta-feira que as chances de um raio ter sido responsável pelo apagão que deixou 18 Estados sem luz na terça são "mínimas". Segundo o Inpe, embora houvesse uma tempestade passando sobre a região de Itaberá no momento do blecaute - por volta das 22h15 -, nenhuma descarga elétrica foi detectada próxima às linhas de transmissão.

"Para desligar uma linha dessas você precisaria de uma descarga de, no mínimo, 80 mil ampères. E o raio teria de cair exatamente sobre a linha", disse ao ele ao Estado.

No Maranhão, o ministro disse em entrevista, no entanto, que essa não é a posição oficial do instituto. "O Inpe não discordou. Um pesquisador fez manifestações de natureza pessoal. O presidente do instituto divulgou uma nota dizendo que aquela não era a palavra do Inpe. O instituto está estudando o assunto para ter uma manifestação sobre fenômenos climáticos, não sobre questões energéticas", rebateu Lobão.