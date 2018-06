Não enche! Antes fossem só ralos, bueiros, córregos, rios, ruas e avenidas. O verão que já vai tarde amanhã de manhã encheu a paciência, quando não linguiça! Ou seja, não aconteceu praticamente nada a não ser a parte ruim! Tirante o Ronaldo do Corinthians e o Jesus da Madonna, pouca gente boa se deu bem! Foi o verão de José Sarney, Renan Calheiros, Collor, Liza Minelli, Elton John, Luma, Julio Iglesias e, last but not least, a duquesa da Cornualha. Uma estação meio Camille Paglia, meio Daniela Mercury, como se diz lá na Bahia. O verão da excomunhão, do PMDB cuspido e escarrado, do PIB zerado! Mais caído que o castelo do deputado, o casamento de Marta Suplicy e o trema, só a vida sexual da Vera Fischer, que comemorou dia desses 2 anos sem pegar ninguém, nem sequer aquilo que a estação deu por desaparecido na festa da Hebe Camargo. Enfim, só faltou chover canivete, mas é melhor não dar ideia pro outono, né não?! O verão já encheu as medidas! FURA FILA O PT emplacou uma primeira-dama em El Salvador: a brasileira Vanda Pignato, casada com o presidente eleito Mauricio Funes, é filiada ao partido. Isso quer dizer o seguinte: passaram a Ideli Salvatti pra trás outra vez. ESPÍRITO DE GRUPO O PSDB está tão unido e confiante quanto o time do Flamengo! Repara só! Uma coisa leva a outra Com a prisão de Dado Dolabella pelo crime de ter ficado a menos de 250 metros de Luana Piovani no Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí , a Brahma já cogita ampliar seu camarote no carnaval 2010. Mal comparando As novas regras de premiação da Fórmula 1 - a liderança será sempre definida pelo número de vitórias - podem tornar o Mundial de Pilotos tão empolgante quanto o campeonato carioca de futebol. Vai encarar? O presidente Dmitri Medvedev abriu negociações para colocar a Rússia na rota da turnê mundial do fim do mundo. Ofereceu, de cara, renovar seu arsenal nuclear para enfrentar a Otan de igual para igual em 2011. Aí que mora o perigo Ronaldo Fenômeno está se sentindo "um garotinho". Só se fala disso nos sites de pedofilia. Frio e calculista O ex-presidente Bush vai escrever um livro sobre as decisões mais difíceis que tomou durante os oito anos em que esteve na Casa Branca. Não deve ter sido nada fácil, por exemplo, calcular o momento exato de se abaixar para não levar na testa aquela primeira sapatada do jornalista iraquiano. Quem avisa amigo é Como ninguém na Fórmula 1 engoliu o bom desempenho da Brawn GP nos testes de pré-temporada da categoria, já tem gente no "circo" falando em surpreender Rubinho Barrichello com exame antidoping no GP da Austrália.