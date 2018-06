Não faltou geração de energia nem linha, diz Lula sobre apagão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou nesta quarta-feira, 11, problemas de infraestrutura como causa para o apagão que atingiu 18 Estados brasileiros na terça. Ele afirmou que espera uma reunião nesta tarde para saber o que aconteceu, mas destacou que "não faltou geração de energia e o problema não foi de interligação". "O que fizemos nesses últimos 7 anos (no sistema energético) equivale ao que foi feito em 123 anos", frisou.

Lula afirmou ainda que foram feitos vários investimentos na modernização do sistema, e que é importante que "não se faça tese" e se dê informação correta. "Não quero culpar ninguém antecipadamente", continuou o presidente. Lula, o ministro de Minas e Energias, Edison Lobão, o diretor-geral da usina hidrelétrica de Itaipu, Jorge Samek e empresas responsáveis se encontrarão nesta quarta para discutir o incidente.

"O que aconteceu em 2001 era que a gente não produzia energia suficiente. A gente ainda não tinha linha de transmissão para interligar todo o sistema elétrico. Hoje nós estamos com o sistema elétrico todo interligado", acrescentou o presidente, ao lado do chefe de Estado israelense, Shimon Peres, em Brasília.

Até agora, o posicionamento do Ministério de Minas e Energia é de que a queda de três linhas de transmissão que transportam energia da hidrelétrica de Itaipu provocaram o blecaute. Pelo Twitter, a usina já havia informado que desconfiava que problemas de transmissão entre Paraná e São Paulo poderiam ter causado o apagão.

Itaipu não registrou nenhum tipo de pane em suas instalações. Ainda no Twitter, a hidrelétrica afirma que a atribuição de Itaipu é gerar energia e a transmissão é responsabilidade de Furnas, que dispõe de subestação em Foz do Iguaçu perto da usina.

Furnas, por sua vez, informou em nota que suas linhas de transmissão que ligam a Usina de Itaipu ao Sistema Interligado Nacional (SIN) não tiveram nenhum dano e que estão operando normalmente. A nota de empresa diz que "não foi identificado qualquer dano nos seus circuitos e torres de transmissão" e que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) está apurando as causas do blecaute.