'Não há esperança' de sobreviventes, diz Air France a familiares

O presidente da Air France e o diretor-executivo da companhia aérea disseram em Paris às famílias que aguardam por notícias sobre familiares que estavam no voo AF 447 Rio-Paris, não haver esperanças de que qualquer um dos passageiros esteja vivo. O presidente da Air France, Jean-Cyril Spinetta, e o diretor-executivo da empresa, Pierre-Henri Gourgeon, encontraram-se com parentes dos passageiros do voo em um hotel próximo ao aeroporto Charles de Gaulle e disseram "não haver esperança de que haja sobreviventes", informou o porta-voz do grupo de apoio aos familiares, Guillaume Denoix de Saint-Marc. As informações são da Dow Jones.

Veja também:

Todas as notícias sobre o Voo 447

Voo 447: Veja os nomes de todas as nacionalidades; são 102

Air France divulga lista de brasileiros no Voo 447