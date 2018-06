Não houve falha mecânica em acidente da TAM, diz Airbus

O vice-presidente de Segurança de Vôo da Airbus, Yannick Malinge, disse nesta quinta-feira, 9, à CPI da Crise Aérea na Câmara que as investigações não apontam nenhuma pane mecânica ou falha nos computadores do avião da TAM que explodiu no dia 17 de julho em São Paulo. Veja também: 'Quando chove em Congonhas, estresse aumenta', diz controladora Controladores denunciam interferência na comunicação CPI ouve últimos contatos entre vôo 3054 e torre de Congonhas "Na primeira análise conjunta (dos registros das caixas pretas do avião) não vemos nenhuma pane. Não houve pane mecânica ou falha dos computadores de bordo", disse Malinge, respondendo a uma pergunta do relator Marco Maia (PT-RS). Na opinião dele, o acidente teve uma somatória de causas. Após ser pressionado pelos parlamentares a fazer uma relação entre a importância dos reversores e o desespero dos pilotos na constatação de que o manete estava posicionado de maneira errada, o executivo afirmou que os reversores são equipamentos auxiliares. A Airbus é a fabricante da aeronave da TAM que fazia o vôo 3204, um Airbus A-320, que explodiu no dia 17 de julho quando tentava pousar no Aeroporto de Congonhas, matando 199 pessoas. Foi o maior desastre da aviação civil brasileira. Malinge disse que considera "prematuro" afirmar que o problema no reverso do motor 2 do Airbus tenha contribuído para a ocorrência do acidente. Segundo o vice-presidente de segurança da empresa, os registros do acidente não indicam que houve falha no funcionamento dos spoilers (os freios aerodinâmicos que não se abriram na tentativa de pouso) e que o motor número 2 (direito) do avião funcionava acelerando a aeronave, porque este era o comando correspondente à posição do manete. "As gravações mostram que o avião funcionava normalmente no que diz respeito aos spoilers. A turbina número 2 funcionava com empuxe, de acordo com a posição do manete", disse Malinge. Malinge afirmou que a TAM já foi premiada três vezes pela fabricante por oferecer um dos dez melhores serviços de manutenção. No entanto, ele não esclareceu em que ano as menções foram concedidas. Malinge observou também que a manutenção segue regras internacionais, e cabe à companhia aérea segui-las, conforme a orientação da fabricante. "A probabilidade de acidentes é extremamente baixa, mas não existe risco zero. Todos os atores trabalham juntos para diminuir esse risco." Os aviões da Airbus são utilizados por 240 companhias. Com 19 anos de experiência, a fabricante mantém 5 mil aviões em serviço - mais de 3 mil do modelo A320. São 13 mil vôos por dia com aeronaves da Airbus. (Com informações da Reuters e da Agência Câmara)