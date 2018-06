Não houve ganhadores para ambos sorteios da Dupla Sena Não houve ganhadores no 1º sorteio do concurso 431 da Dupla Sena e o prêmio acumulou em R$ 5.832.732,70. Pelo segundo sorteio, também não houve ganhadores na sena. Já a quina pagará R$ 5.480,40 aos 29 bilhetes premiados. A Quadra teve 1.924 ganhadores que receberão R$ 82,29. As dezenas sorteadas foram: 1º sorteio: 13 - 32 - 35 - 36 - 43 - 49 2º sorteio: 08 - 09 - 18 - 29 - 32 - 35