'Não posso aceitar o que Serra fez. Ele me linchou' Durante o programa Roda Viva, que foi ao ar ontem, o ex-ministro José Dirceu disse que sofreu um processo de linchamento na propaganda eleitoral do tucano José Serra. "Não posso aceitar o que o José Serra fez comigo. Ele me linchou. E se eu for absolvido no Supremo, como é que fica? Ele me colocou como chefe de quadrilha. Eu tenho biografia, não tenho folha corrida."