''Não posso falar mais nada, estou nervosa'' Aquela mulher de cabelos brancos, amparada pelos filhos, clama por "direito à memória e à verdade". Aos 79 anos, Ilda da Silva, viúva do guerrilheiro Jonas, voltou ao cemitério de Vila Formosa. Tímida, vestida em uma camiseta que traz no peito o nome do companheiro, ela ficou contemplando o vaivém dos peritos da PF sobre a terra revolvida e ouviu a ministra Maria do Rosário. "Ela explicou tudo direitinho. Foi uma emoção muito grande. Eu não posso falar mais nada, eu estou nervosa."