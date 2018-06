''Não sei se cabe aos militares gostar'', diz Lula

Lula acrescentou que as pessoas precisam entender que, uma vez nomeado, um novo ministro precisa assumir e começar a trabalhar "para ver se vai fazer ou não vai fazer o que precisa ser feito". Para Lula, a presidente escolheu bem e, quanto à competência de Amorim, "tem poucos iguais a ele no Brasil". "Amorim estará qualificado para ocupar qualquer pasta."

O ex-presidente afirmou ainda não ter dúvidas de que o novo escolhido "dará conta do recado". Disse considerá-lo "politicamente muito hábil" e lamentou a saída de Jobim. "Acho que não deveria ter acontecido o que aconteceu. Não sei o que aconteceu com o ministro Jobim, mas aconteceu. Agora é tocar o barco e, como diria um bom sindicalista, a luta continua."

O ex-presidente falou durante a entrega de prêmios da Fundación Éxito, que combate a desnutrição infantil e estimula programas de atenção à primeira infância na Colômbia.

No discurso, não perdeu a chance de comparar seus programas sociais no Brasil com os anteriores, alfinetando o governo Fernando Henrique.