''Não temos alternativa a não ser usar a criatividade'' Político com história no PSDB, Fabio Feldmann filiou-se ao PV em 2005. Hoje, será lançado como alternativa aos 16 anos de administração tucana em São Paulo. Foi deputado federal (1986-1998), candidato à Prefeitura paulistana (1996) e secretário estadual de Meio Ambiente no governo de Mário Covas. Este ano, porém, subirá ao palanque apoiado por Marina Silva. Feldmann tem como principal bandeira a transição para uma economia de baixo carbono. "São Paulo tem que aproveitar as oportunidades que já temos", diz ele.