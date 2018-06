Não venderia foto se soubesse de repercussão, diz brasileira A pernambucana Ana Laíse Ferreira, de 18 anos, disse que a altura do príncipe Willian foi a responsável pela polêmica foto em que aparece apalpada e acabou na capa do tablóide sensacionalista The Sun. Em entrevista ao Fantástico, neste domingo, 2, ela disse que não conseguiu perceber se o príncipe estava bêbado naquela noite porque foi "muito rápido" o momento em que tirou a foto ao lado de Willian. Ana Laíse também contou que não esperava a repercussão alcançada pela foto e que ficou chateada pelos comentários que chegaram até ela pela internet. "Achei que não ia dar em nada." Ela não revela quanto recebeu pela venda da foto, mas amigos afirmam que o valor da venda para o tablóide The Sun chegou ao equivalente a R$ 40 mil. Com o barulho causado, ela diz que "guardaria a foto" para si, se soubesse a repercussão alcançada. Foto Ana Laíse encontrou Willian na casa noturna Elements, em Bournemouth e, acompanhada de uma amiga em 22 de março de 2007. Ao jornal, com fama de sensacionalista, a estudante de relações internacionais diz: "Eu estava um pouco bêbada, mas senti alguma coisa roçando nos meus seios. Eu pensei que não poderia ser o futuro rei, mas agora que vi a foto não me surpreende que ele tivesse um sorriso nos lábios". ?Ele tem grandes mãos másculas e certamente sabe o que fazer com elas", acrescenta ela. Willian, 24 anos, é filho do príncipe Charles e da princesa Diana, morta em 1997. Ele é o segundo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido e namora a britânica Kate Middleton. Críticas Após a reprodução da foto por sites brasileiros, Ana Laíse começou a receber milhares de mensagens do Orkut. A maioria dos homens pede para que a estudante os deixe fazer o que o príncipe Willian fez, a convida para sair ou faz propostas. As mulheres, no entanto, a condenam pela divulgação da foto, utilizando palavrões e chamando-a de "piranha" por estar "estragando a popularidade do Brasil". As amigas inglesas tentam defendê-la nos comentários, provocando os homens e dizendo que ela está na Inglaterra para estudar e "ganhar a grana". As conversas com amigos mostram que a estudante não se preocupou, antes da divulgação da foto, com a repercussão que ela teria. Contudo, depois que a foto foi exposta no mundo inteiro, Ana Laíse começou a apagar recados deixados para a irmã e para amigos nos quais tratava do encontro com Willian e da foto.