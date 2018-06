Naruhito chega ao Brasil para comemorar imigração japonesa

O princípe herdeiro do Japão, Naruhito, de 48 anos, chegou no início da noite desta terça-feira, 17, em Brasília para comemorar o centenário da imigração japonesa no Brasil. O filho mais velho do imperador Akihito será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e participará de uma cerimônia oficial, no Congresso Nacional. Também vai se encontrar com representantes das associações japonesas de todo o País. Veja também: Os 100 anos da imigração japonesa Foto: Beto Barata/AE Na quinta-feira, Naruhito começa a cumprir uma extensa agenda de compromissos a partir de São Paulo. No sábado, dia 21, vai a Santos, onde chegou em 18 de junho de 1908 o navio Kasato Maru, com o primeiro grupo de japoneses. O príncipe japonês deve visitar ainda o Paraná, Minas e Rio de Janeiro.